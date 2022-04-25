Мощные обстрелы Луганской области: на Пасху оккупанты разрушили семь домов, снаряды третий раз попали в Лисичанский НПЗ — глава ОВА 25 апреля, 08:36 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

На Пасху, 24 апреля, российские оккупанты разрушили семь жилых домов в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации, сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых.

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«Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется», — добавил Гайдай.

Больше всего от войск РФ страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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