Оккупанты снизили интенсивность ракетных ударов — Генштаб 3 апреля, 01:35 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники в Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 00:00 воскресенья, 3 марта, на 39-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

В сводке Генштаба в Facebook сказано:



интенсивность ракетных ударов оккупантов и ударов высокоточным оружием по военным и гражданским объектам снизилась;

противник готовит дополнительные подразделения и планирует создать « добровольческие» батальоны из жителей временно оккупированных украинских территорий и наемников;

добровольческие» батальоны из жителей временно оккупированных украинских территорий и наемников; на Волынском направлении состояние и положение подразделений оккупационных войск и их союзников не изменились. Российские оккупанты продолжают выводить подразделения в Беларусь, минируя пути выдвижения и населенные пункты;

На Северском направлении враг вывел подразделения в россию и Беларусь, основные маршруты движения колонн — в направлении Гомельской и Могилевской областей. Кроме грузовиков, в колоннах замечены элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня и пусковые установки Искандер. Оккупанты стягивают технику на железнодорожные санкции и объекты с подводом путей, чтобы отправить ее на территорию россии;

оккупанты отводят в россию ( через Сумскую область) подразделения из состава 2-й общевойсковой армии центрального военного округа, которые действовали в направлении Броваров;

через Сумскую область) подразделения из состава 2-й общевойсковой армии центрального военного округа, которые действовали в направлении Броваров; на Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков, обстреливает жилые и промышленные районы города из артиллерийских систем. Интенсивность обстрелов снизилась, подразделения оккупантов перегруппировываются — вероятно, чтобы продолжить активные действия на Изюмском направлении. Россияне пытаются проводить разведку, используя беспилотники;

на Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на попытке захватить Рубежное, Попасную, подготовиться к наступлению на Северодонецк, получить контроль над Мариуполем и выйти к Угледару и Марьинке. Противник не достиг успеха;

Силы обороны Украины продолжают защищать страну, постепенно освобождают оккупированные территории, а российские оккупанты несут значительные потери.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе, делают все для защиты и продолжают возвращать контроль над громадами Киевской и Черниговской областей, подчеркнул он.



«Наш героический Мариуполь продолжает сдерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина получила бесценное время. То время, которое позволяет ломать тактику врага и ослаблять его возможности», — сказал Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 апреля Россия потеряла в Украине 17 800 человек личного состава, 631 танк, 143 самолета, 100 РСЗО и так далее.

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