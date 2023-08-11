«Мы не разбудим их никогда». Экс-вице-президент Газпромбанка о службе в ВСУ, войне против россиян и атаках на Москву — интервью 11 августа, 17:34 NV Премиум Обломки стекла одного из небоскребов Москва-сити после атаки дронов, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка, военнослужащий ВСУ, рассказал в эфире Radio NV, как проходит его служба в рядах ВС Украины и возможно ли «пробудить» сознание среди российских граждан.

— Я помню, что в последний раз мы с вами общались в нашем эфире в апреле прошлого года. Вы только приехали в Украину. Конечно, что было очень много, скажем, сомнений относительно того, может, вы какой-то шпион. Короче говоря, мы не до конца понимали вашу мотивацию.

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Конечно, украинцы с подозрением относятся к тем, кто много лет жил и работал в Москве. Сейчас мы видим, что вы, видимо, являетесь тем примером того, что «хорошие русские», они существуют. Я также понимаю, что это логично, что с апреля прошлого года столько всего случилось. Как вы изменились? Что вы увидели за этот год и три месяца?

— Лично я не могу сказать, что я как-то изменился. Я каким был, таким и остался, как человек, как личность. Что касается изменений в моей жизни? Я вообще, знаете, я так шучу, говорю, что у меня теперь две жизни и три дня рождения. Это был такой, скажем, сложный путь к тому, чтобы попасть в Украину, находиться здесь легально. Чтобы попасть в Вооруженные силы Украины — это была, пожалуй, самая сложная моя задача последняя, которую я тогда перед собой ставил. Пока все хорошо.