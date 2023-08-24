Историк назвал две принципиально новые вещи в украинском обществе, которые возникли из-за войны 24 августа, 13:33 По словам Ярослава Грицака, после начала полномасштабного вторжения России украинцы впервые начали верить государству (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV назвал две принципиально новые вещи в украинском обществе, которые возникли из-за войны.

«Впервые украинцы начали верить государству. Этого раньше никогда не было, потому что, условно говоря, государство делало свои вещи, общество делало свои вещи и друг до друга не было дела. Теперь и государство, и общество соединены одной целью — вопросом решения собственной безопасности. И это то, что дает возможность к стабилизации очень сильной Украины», — сказал Грицак в эфире Radio NV.

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Второй принципиально новой вещью историк назвал изменение позиции Харькова и Одессы.

«Это когда-то сказал Адам Михник, один из идеологов польской антикоммунистической позиции. Он когда-то сказал очень важную вещь: европейское будущее Украины будут определять не столько Киев, сколько Харьков и Одесса. Война четко показала, что Харьков и Одесса сейчас на украинской стороне. Я разговариваю с людьми. Я смотрю социологические опросы и вижу отчетливо, что ситуация неопределенности, которая была в Харькове или в Одессе перед войной, закончилась. И сейчас соотношение проукраинских сил к равнодушным силам, является 70−80% к 20−30%. То есть, я вижу очень сильное движение. Это движение до сих пор стабильное», — рассказал он.

По данным опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года, среди государственных и общественных институтов украинцы чаще всего выражают доверие ВСУ (93% опрошенных), добровольческим отрядам (87%), волонтерским организациям (83%), ГСЧС (81%), Нацгвардии Украины (81%), президенту Украины (80%).

Госпогранслужбе доверяют 78% украинцев, Минобороны — 75%, СБУ — 67%, Нацполиции — 61%, мэрам населенных пунктов — 60,5%, общественным организациям — 60%, церкви — 58%, украинским СМИ — 56%.

Не доверяют украинцы судебной системе (70%), политическим партиям (68%), госаппарату (чиновникам) (67%), прокуратуре (60%), Верховной Раде Украины (56%), НАПК (55%), НАБУ (54,5%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%), коммерческим банкам (54%), украинскому правительству (52%).