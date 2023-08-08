Военный эксперт объяснил, насколько эффективно суточное продвижение ВСУ на 2,5 км на «линии Суровикина» 8 августа, 11:22 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV объяснил, насколько эффективно суточное продвижение ВСУ на 2,5 км на «линии Суровикина».

«Надо понимать, что такое глубина позиций. Таким образом, когда мы говорим о продвижении на 2,5 километра, это именно в той зоне, где ведутся сейчас активные боевые действия, в зоне так называемой „линии Суровикина“, которая является плотным укреплением. Это говорит об очень, очень и очень эффективном продвижении наших подразделений на этом этапе», — заявил Грабский в эфире Radio NV, комментируя информацию о продвижении ВСУ на 2,5 км.

Видео дня

Военный эксперт объяснил, что серьезным успехом является продвижение даже на 100 метров, потому что это разрушает взаимодействие позиций противника.

7 августа координатор группы Информационное сопротивление Александр Машовец сообщил, что на Бердянском направлении российский 247-й десантно-штурмовой полк продолжил постепенное «перемещение на юг» не по собственному желанию северо-западнее села Заветное Желание.

«Насколько я понимаю, история с „отбитием села Старомайорское“ для противника бесславно закончилась. Потому что одновременно с „героической“ российской десантурой, которая якобы „контратаковала и отбила село“, от окраин села Старомайорское на юг подались и передовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника. Ну, этим не привыкать уже… И, как по мне, суточный показатель этого перемещения в 2,5 км является достаточно неплохим», — отметил Машовец.