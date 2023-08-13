Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что определяет темп контрнаступления Украины 13 августа, 09:04 Украинский военный на линии фронта в Донецкой области, 9 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV объяснил, что определяет темп контрнаступления Украины.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что с первых чисел июня контрнаступление Украины не останавливалось ни на один день и «этого импульса никто не терял».

«Но он продолжается в том темпе, в котором это реально делать при наших ресурсах, в котором это реально делать, когда мы вынуждены воевать взводными, максимум ротными группами. Потому что как только мы соберемся хотя бы в батальонную группу, прилетит российская авиация, которая преобладает в небе в 10 раз, и сразу остановит наше продвижение. Мы это выяснили в первые два дня наступления. Больше эту ошибку не повторяли», — объяснил экс-командир роты батальона Айдар.

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Он отметил, что украинские военные «прогрызают линию обороны по метру» малыми взводными и ротными группами, что и определяет темп контрнаступления.

«Вот мы два месяца обезвреживали первую линию обороны россиян. Под конец второго месяца вышли на вторую линию обороны», — констатировал Дикий.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США осознают, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось.

8 августа CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада, ознакомленных с последними данными разведки, сообщил, что западные чиновники все более «трезво оценивают способность украинских войск вернуть значительную часть оккупированных территорий.

«В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который бы изменил баланс этого конфликта, я считаю, что это крайне маловероятно», — сказал высокопоставленный западный дипломат.

4 августа заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

