Командир штурмового батальона ВСУ перечислил, что нужно для более быстрого продвижения контрнаступления под Бахмутом 8 июля, 09:53 Украинский военный сидит на САУ Гвоздика на позиции неподалеку от Бахмута, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, которая сейчас воюет возле Бахмута, в интервью Radio NV рассказал, что нужно, чтобы контрнаступление Украины на этом участке продвигалось быстрее.

«Если бы нам давали то, что дают другим, то воевать было бы гораздо проще, продвигались бы мы гораздо более быстрыми темпами», — сказал Кухарчук в эфире Radio NV.

На вопрос о том, чего прежде всего не хватает его батальону, военный ответил, что прежде всего им не хватает боеприпасов 120, 122, 150 и 155 мм.

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«Это то, что необходимо как для ведения оборонительного боя, так и для ведения наступательного боя. Поскольку артиллерийские дуэли происходят постоянно», — констатировал он.

Также Кухарчук заявил, что для ведения полноценных наступательных действий нужна бронированная техника, прежде всего, чтобы перевозить во время наступления личный состав.

Также, по словам командира второго штурмового батальона 3-й ОШБр, под прикрытием техники и с помощью работы техники по вражеским позициям есть возможность продвигаться вперед.

«Дайте нам, пожалуйста, полтора батальона Брэдли, батальон Леопардов, и увидите результат, который мы покажем, который будет намного лучше, намного быстрее, чем у кого-либо», — сказал он.

4 июля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.

7 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона заявил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.