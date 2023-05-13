«Преимущества в боеприпасах нет». Бутусов рассказал о ситуации в Бахмуте 13 мая, 07:21 Украинские военные на танке недалеко от Бахмута, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал о ситуации в Бахмуте.

«Сейчас нельзя говорить о переломе. На самом деле ситуация в Бахмуте постоянно не была столь однозначной в пользу одной из сторон. Наши войска действовали достаточно активно — настолько, насколько это позволяло количество имеющихся боеприпасов и резервов для того, чтобы вести активные действия. Поэтому наши возможности нанести поражение противнику были и раньше», — заявил Бутусов в эфире Radio NV.

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Журналист подчеркнул, что после многих месяцев боев обе стороны понесли тяжелые потери, но у украинцев мотивация больше.

«Враг в тех условиях, в которых украинские войска 15 месяцев ведут боевые действия, держаться не может. У нас нет сейчас большого преимущества в боеприпасах возле Бахмута, вообще нет преимущества в боеприпасах. У россиян остается преимущество и в артиллерии, и в авиации, и в средствах поражения. Но там, где украинцы предпринимают организованные действия, враг, даже несмотря на свое преимущество, удержаться не может», — рассказал он.

По словам Бутусова, «то, что сделали подразделения тактической группы Адам и Третья штурмовая бригада, в первую очередь» — результат не улучшения в чем-то ситуации для украинских военных, а правильно спланированных организованных действий.

«И надо отметить, что такие организованные качественные действия под Бахмутом в последнее время проводили и подразделения 67-й бригады, мы видели видео первого батальона; и подразделения 92-й бригады. Где есть качественная организация, управление, разведка, там врага удается бить», - добавил он.

Журналист также отметил, что не считает ситуацию под Бахмутом. «образцом действий».

«К сожалению, ситуация для нас, если посмотреть на карту, очень невыгодно сложилась, потому что враг очень глубоко охватил город. Подготовленных оборонительных рубежей там не было, все это наши люди делают в поле, все откапывается сейчас лопатами под огнем, достаточно импровизировано», — объяснил он.

Бутусов высказал мнение, что рядовые украинские солдаты чрезвычайно мотивированы, а проблемы в Бахмуте, прежде всего, с организацией, управлением и командованием.

«На самом деле, это очередная демонстрация героизма и способности большинства украинских бойцов биться до конца даже в крайне неблагоприятной обстановке. Конечно, враг к этому не готов, россияне в таких условиях драться не могут. Если говорить о преимуществе украинцев, это преимущество в мотивации и боевом духе, это бесспорно. А что касается тактики, организации и построения обороны там, я не могу сказать, если честно, что это чем-то может отличаться. Лучше до таких импровизаций дело не доводить», — подытожил журналист.

12 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за текущую неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, а российские оккупанты понесут большие потери.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Белецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.