Атака беспилотников на Севастополь: эксперт оценил загадочную операцию 25 апреля, 16:25 NV Премиум По словам военного эксперта Андрея Крамарова, во время взрыва в Севастополе 24 апреля «явно что-то пострадало» (Фото:Кадр видео взрыва в Севастополе, распространенного в соцсетях)

Военный эксперт Андрей Крамаров в интервью Radio NV оценил недавнюю загадочную атаку беспилотников на Севастополь.

«Во-первых, там была комбинированная атака скорее всего, потому что у них еще до того взрыва за несколько часов в Севастополе начала работать, в районах Крыма, находящихся севернее Севастополя, воздушная тревога. Было слышно, что работают средства ПВО. А после этого произошел взрыв в самом Севастополе, как заявляет их временная оккупационная администрация», – рассказал Крамаров в эфире Radio NV.

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Причиной этого взрыва военный эксперт назвал надводный дрон и отметил, что в заявлении окупантов есть «гениальный тезис о том, что было два дрона» и «один они уничтожили, а другой взорвался сам собой».