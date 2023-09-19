«Будут сражаться до последнего». Что будет означать для оккупантов потеря Токмака — военный эксперт 19 сентября, 13:48 После освобождения Токмака оккупанты потеряют возможность поставлять вооружение и боеприпасы группировкам на юге Украины (Фото:Бердянськ Сьогодні/Telegram)

Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью Radio NV объяснил, что будет означать для российских оккупантов потеря Токмака.

«Этот населенный пункт действительно важен. Они (российские оккупанты — ред.) вокруг Токмака построили вообще круговую оборону. Они именно туда подтягивают дополнительные части, элитные части», — подчеркнул Гетьман в эфире Radio NV.

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Военный эксперт объяснил, что значение Токмака не политическое, а именно военное, а точнее — логистическое.

«Именно через Токмак проходит та железная дорога, которую можно считать рокадной дорогой. То есть, дорога, по которой подвозится все, что необходимо для войск на линии фронта. Эта железная дорога идет из условно материковой части России через Волноваху, далее — Токмак, далее на юг до Мелитополя и далее на запад до Джанкоя. Эта железная дорога как раз и нужна для того, чтобы подвозить большое количество сил, техники, все, что необходимо для ведения боевых действий. Когда мы будем контролировать Токмак, до него 20 километров, или Волноваху, до нее тоже 20 километров от наших ВС, у них эта возможность прекратится», — сказал он.

По словам Гетьмана, освобождение Токмака «оставит без серьезного снабжения» группировки российских войск на оккупированных территориях Херсонской области и в Крыму, поскольку останется только «очень уставший» Керченский мост и несколько автомобильных дорог, но «поезд и несколько автомобилей — это же разные вещи».

«Поэтому это очень важно. Они тоже это прекрасно понимают, поэтому перебрасывают туда войска. Если посмотреть, как они построили фортификацию — эту первую, вторую линию — то она будет почти полностью параллельна этой железной дороге. Там идет борьба за эту логистическую магистраль, а не столько за название какого-то населенного пункта. Просто Токмак как раз и является частью этой железной дороги, поэтому они будут за него сражаться до последнего», — подчеркнул он.

17 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке слышали взрыв.

16 сентября Силы обороны Украины ударили по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке Запорожской области.

По данным британской разведки, в течение последних дней российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг Томака.

В августе украинским силам удалось прорвать первую линию обороны россиян, которая состояла из минных полей, противотанковых траншей и так называемых зубов дракона (бетонных заграждений).