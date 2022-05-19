Создают мощные линии укреплений. На захваченных территориях Запорожской области оккупанты роют окопы и противотанковые рвы — глава ОВА
Оккупанты укрепляются в Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)
Российские оккупанты укрепляются в захваченных районах Запорожской области.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Александра Старух в эфире телеканала ICTV.
По его словам, противник не оставляет попыток наступления на подконтрольные Украине территории.
«По восточным громадам они периодически пытаются совершать атаки и контратаки. В глубине фронта создают достаточно массивные линии укреплений. На некоторых участках роют противотанковые рвы, окопы», — отметил он.
Глава ОВА также рассказал, что оккупанты проводят артиллерийские и ракетные обстрелы громад Пологовского района, сосредоточив основные усилия на наступление на Донбассе.
Часть Запорожской области была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
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