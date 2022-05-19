Создают мощные линии укреплений. На захваченных территориях Запорожской области оккупанты роют окопы и противотанковые рвы — глава ОВА

19 мая, 15:50
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Оккупанты укрепляются в Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Оккупанты укрепляются в Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты укрепляются в захваченных районах Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александра Старух в эфире телеканала ICTV.

По его словам, противник не оставляет попыток наступления на подконтрольные Украине территории.

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«По восточным громадам они периодически пытаются совершать атаки и контратаки. В глубине фронта создают достаточно массивные линии укреплений. На некоторых участках роют противотанковые рвы, окопы», — отметил он.

Глава ОВА также рассказал, что оккупанты проводят артиллерийские и ракетные обстрелы громад Пологовского района, сосредоточив основные усилия на наступление на Донбассе.

Часть Запорожской области была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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