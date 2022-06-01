Оккупанты усиливают оборонные позиции в направлении Кривого Рога и минируют побережье реки Ингулец — военная администрация
Российские оккупанты пытаются укрепиться на криворожском направлении (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты пытаются укрепить оборону в направлении Кривого Рога.
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Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
«Орки вынуждены усиливать свои оборонные позиции — даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец», — написал он в своем Telegram.
По словам Вилкула, ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной.
Украинские военные продолжают проводить успешные боевые операции на южном от Кривого Рога направлении. Враг несет потери в живой силе и технике.
Накануне Вилкул сообщил, что российские захватчики обстреливают оккупированные ими же населенные пункты.
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