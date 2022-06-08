Оккупанты усиливают позиции на острове Змеиный и ищут варианты для высадки десанта на одесском побережье 8 июня, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Россия усиливает присутствие своих войск на острове Змеиный (Фото:Maxar Technologies)

Российские оккупанты укрепляют позицию на захваченном острове Змеиный в Черном море.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталь Гуменюк на брифинге.

«В Черном море Россия пытается держать на дистанции свои корабли, потому что понимает, что удар по флоту может повториться. Однако не оставляют попыток обустроить позиции на временно оккупированном острове Змеиный, где они поставили свои силы ПВО, чтобы обезопасить свой корабельный состав от атак с берега. Кроме того, они оставляют там большие десантные корабли», — отметила она.

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По словам Гуменюк, за 105 дней войны были попытки проведения десантной операции.

«Все были отражены нашими войсками. Враг продолжает выискивать варианты, чтобы провести какую-нибудь диверсионную операцию, а также десантную», — резюмировала она.

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.

Украинским военным удалось отбросил войска РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.





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