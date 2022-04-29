Россия строит вертолетные площадки на захваченных территориях Украины — Минобороны 29 апреля, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Россия пытается нарастить использование вертолетов (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Российские оккупанты активно строят вертолетные площадки на захваченных территориях Украины.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время национального телемарафона.

«Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много вертолетной авиации», — сказала она.

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Маляр добавила, что России пришлось изменить стратегию после того, как не получилось быстро захватить Киев и всю Украину.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 апреля — 65-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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