«Огневой мешок». Если Бахмут удастся окружить с флангов, вагнеровцам негде будет держать оборону — командир подразделения Terra 20 мая, 09:39 Украинские военные стреляют из миномета неподалеку от Бахмута, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай Волохов в интервью Radio NV рассказал, что если украинским защитникам удастся окружить Бахмут с флангов, вагнеровцам негде будет держать оборону.

«Если у нас получится реализовать углубление по флангам, мы сможем взять Бахмут в так называемый огневой мешок, то есть трехстороннее окружение, то, конечно, у врага там будут значительные проблемы», — сказал Волохов в эфире Radio NV.

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Командир подразделения Terra высказал мнение, что этого боится главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, потому что «города не осталось уже фактически, все сравняно с землей» и «держать оборону фактически не в чем».

«Видимо, за это переживает Пригожин. Видимо, об этом говорит наше высшее военное руководство», — отметил он.

19 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, что войска РФ пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, но украинские военные отбивают все атаки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий во время проведения операции по обороне Бахмута.

Позже заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинским военным удалось освободить примерно 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

