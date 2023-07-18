Что произойдет с логистикой оккупантов, если удастся разрушить железнодорожную часть Крымского моста 18 июля, 18:30 Поврежденная взрывом автомобильная часть Керченского моста (Фото:Сrimea24tv/Handout via REUTERS)

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал, что произойдет с логистикой российских оккупационных войск, если удастся разрушить железнодорожную часть Крымского моста.

«Железная дорога — это номер один в любой военной операции. … К сожалению, железнодорожная часть моста работает», — заявил Клименко в эфире Radio NV.

На вопрос о том, хватит ли России паромов, если будет поражена железнодорожная часть Крымского моста и россияне останутся вообще без него, журналист ответил:

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«Достаточно не будет. Это первые оценки, конечно, они смогут обеспечивать 30% обычного объема перевозок».

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».