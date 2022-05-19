Тела войны. НВ публикует жестокие и честные фото украинцев, которые потеряли конечности из-за войны, снятые журналистом Эмилио Моренатти
Врач несет по коридорам львовского госпиталя 11-летнюю Яну Степаненко, которая потеряла обе ноги во время российского обстрела вокзала в Краматорске. (Фото:Emilio Morenatti / AP Photo)
Фотожурналист Associated Press Эмилио Моренатти объехал несколько украинских больниц, где снимал гражданских и военных украинцев, которые пережили ампутацию из-за войны, а теперь пытаются примириться с новой реальностью. НВ публикует самые сильные фото из этой командировки Моренатти.
«Когда часть вашего тела ампутируют, вы попадаете в сообщество инвалидов, и неизбежно появляется дух товарищества, — рассказывает фотожурналист Associated Press Эмилио Моренатти, который потерял левую ногу 13 лет назад в Афганистане, а теперь приехал снимать войну в Украине. — Моя потребность получить доступ к этой группе — сильнее любых препятствий: сравнивать опыт разных людей, переживших ампутацию, — впечатляюще. Именно поэтому мне больше не интересно освещать войну с передовой, а скорее [интересно созерцать] тыл, где брошены те, кто потерял ноги и руки, […] и где единственное, что остается, — это грубое свидетельство жестокости этой проклятой войны».
В своем фоторепортаже Моренатти вместе с Еленой Бекаторес, шеф-редактором бюро Associated Press в юго-восточной Европе, рассказывают истории пятерых украинцев, с которыми общались в больницах Киева, Львова и Черкасс. Некоторые из них потеряли конечности на поле боя, другие – скрываясь от российских обстрелов в своих городах. Их истории такие же разные, как и пути примирения с травмами, по которым они лишь начинают идти, признают авторы материала.
«Война имеет свою цену — для стран, которые ее ведут, для солдат, которые воюют, для мирных жителей, которые ее переживают. Народы обретают и теряют территории, а иногда возвращают их и снова теряют. Но некоторые потери невосполнимы. Никогда нельзя вернуть утраченные жизни. Как и конечности», — пишут в тексте, сопровождающем фото Моренатти и Бекаторес.
НВ публикует снимки Моренатти, сделанные в Украине.
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