Тела войны. НВ публикует жестокие и честные фото украинцев, которые потеряли конечности из-за войны, снятые журналистом Эмилио Моренатти 19 мая, 18:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Врач несет по коридорам львовского госпиталя 11-летнюю Яну Степаненко, которая потеряла обе ноги во время российского обстрела вокзала в Краматорске. (Фото:Emilio Morenatti / AP Photo)

Фотожурналист Associated Press Эмилио Моренатти объехал несколько украинских больниц, где снимал гражданских и военных украинцев, которые пережили ампутацию из-за войны, а теперь пытаются примириться с новой реальностью. НВ публикует самые сильные фото из этой командировки Моренатти.

«Когда часть вашего тела ампутируют, вы попадаете в сообщество инвалидов, и неизбежно появляется дух товарищества, — рассказывает фотожурналист Associated Press Эмилио Моренатти, который потерял левую ногу 13 лет назад в Афганистане, а теперь приехал снимать войну в Украине. — Моя потребность получить доступ к этой группе — сильнее любых препятствий: сравнивать опыт разных людей, переживших ампутацию, — впечатляюще. Именно поэтому мне больше не интересно освещать войну с передовой, а скорее [интересно созерцать] тыл, где брошены те, кто потерял ноги и руки, […] и где единственное, что остается, — это грубое свидетельство жестокости этой проклятой войны».

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В своем фоторепортаже Моренатти вместе с Еленой Бекаторес, шеф-редактором бюро Associated Press в юго-восточной Европе, рассказывают истории пятерых украинцев, с которыми общались в больницах Киева, Львова и Черкасс. Некоторые из них потеряли конечности на поле боя, другие – скрываясь от российских обстрелов в своих городах. Их истории такие же разные, как и пути примирения с травмами, по которым они лишь начинают идти, признают авторы материала.

«Война имеет свою цену — для стран, которые ее ведут, для солдат, которые воюют, для мирных жителей, которые ее переживают. Народы обретают и теряют территории, а иногда возвращают их и снова теряют. Но некоторые потери невосполнимы. Никогда нельзя вернуть утраченные жизни. Как и конечности», — пишут в тексте, сопровождающем фото Моренатти и Бекаторес.

НВ публикует снимки Моренатти, сделанные в Украине.

Персонал киевской больницы кладет на носилки 45-летнюю Елену Витер, чтобы доставить ее в операционную. Когда в середине марта оккупанты обстреляли село Розважев в Киевской области, Витер потеряла левую ногу, а ее 14-летний сын Иван и еще четверо односельчан погибли. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Я думала: "Почему Бог оставил меня в живых?", – говорит Витер. Узнав, что ее сын погиб, она умоляла соседа взять ружье и застрелить ее. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Вместе с опустошением от потери сына Витер переживает физическую боль от ампутации ноги. “Каждый день я привыкаю к какому-то новому типу боли. Я думаю, какая новая боль ждет меня в будущем”, – говорит она. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Витер, которая всегда любила танцевать и заниматься спортом, признается, что все еще не воспринимает себя с травмой и не знает, какое дело выберет себе в будущем. “Я должна научиться жить. Как? Я еще не знаю”, – признается она. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

8 апреля Яна Степаненко вместе с матерью Наташей и братом-близнецом Яриком ждали эвакуационного поезда на вокзале Краматорска, по которому ударила российская ракета. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Наташе Степаненко ампутировали левую ногу ниже колена, а ее дочь потеряла обе ноги. Мать вспоминает, как оставила сына с вещами в здании вокзала, а сама вышла с Яной за чаем, когда вдруг раздался взрыв. Наташа упала, а, оглянувшись, увидела дочь в крови; ее леггинсы свисали там, где должны были быть ноги. "Мама, я умираю", – кричала Яна. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Врачи львовского госпиталя промывают раны 11-летней Яне Степаненко. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Яна признается, что скучает по друзьям и ждет протезы. "Я очень хочу бегать", - говорит она. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Отец Яны и Ярика умер от рака несколько лет назад, а отчим сейчас воюет на фронте, поэтому Ярик сам заботится о семье в больнице: приносит еду, подвозит коляски и пытается развлечь сестру. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Кроме боли 38-летний Александр Горохивский испытывает сильнейшую ярость. Когда в марте он фотографировал разбомбленное здание рядом со своим домом в Бобровице Черниговской области, его ранил в голень односельчанин – боец терробороны, который принял его за диверсанта. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

В киевской больнице, куда Горохивский попал из переполненного госпиталя в Чернигове через несколько дней после получения ранения, ему ампутировали левую ногу. Об этом он узнал, лишь когда проснулся после операции. "Как они посмели все это сделать без моего согласия?" – возмущается мужчина. От боли и лекарств он мало что помнит, но вспоминает, что много ругался. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Горохивский проходит зеркальную терапию, чтобы смягчить фантомные боли. Он признается, что, будь ранен в бою, воспринимал бы все иначе. "Но получить травму при таких обстоятельствах – это очень тяжело", – говорит он. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

“Я пытаюсь понять, как это могло произойти. Особенно на протяжении первой недели я не мог думать ни о чем другом”, – признается Горохивский. С тех пор он прошел курс терапии с психологом и теперь считает, что возвращаться мыслями к тому моменту нет смысла, ведь ничего уже не изменишь. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Настя Кузик из Чернигова потеряла ногу из-за взрыва, который раздался неподалеку. Тогда Кузик ненадолго вышла из подвала, где без электричества и проточной воды вместе с родителями (на фото) и еще 120 земляками пряталась от российских обстрелов. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Врачам киевской больницы не удалось спасти правую ногу Кузик, и ее ампутировали ниже колена. Взрывом серьезно повредило и левую ногу девушки. “Я принимаю это, – говорит 21-летняя украинка, и по ее щеке стекает слеза. – Я никогда не думала, что со мной такое когда-нибудь случится. Но если это случилось, что я могу сделать?" / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Кузик прощается с отцом, отправляясь в реабилитационный центр в Лейпциге. Дома она преподавала детям немецкий язык и мечтала когда-нибудь поехать учиться в Германию. Не так должна была воплотиться ее мечта, но теперь девушка обещает использовать ситуацию с максимальной пользой. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Россияне попали снарядом в подразделение военного медика Антона Гладуна, которое держало оборону на востоке Украины, 27 марта. 22-летний защитник был тяжело ранен, он потерял обе ноги и правую руку и много дней провел в коме. Гладун вспоминает, что, придя в себя, улыбался, как-будто все было хорошо: "Я думал, что самое главное, что я жив". / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Мать Гладуна Лидия нашла своего сына в Третьей Черкасской городской больнице благодаря посту в Facebook через три недели после того, как потеряла с ним связь. В разговоре с матерью Антон попросил привезти ему одежду. "Он упомянул про шлепки, а потом сказал, что шлепки ему больше не нужны", – говорит Лидия. / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Первое время Гладуна мучили ночные кошмары и страшные галлюцинации, справиться с которыми ему помог психолог-волонтер. Теперь парень мечтает получить протез и начать ходить, а затем планирует овладеть профессией айтишника. Он признается: помогает "понимание, что если я буду грустить, плакать из-за того, что произошло, будет только хуже". / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

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