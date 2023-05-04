Действительно ли оккупанты потеряли на Донбассе с декабря 100 тысяч убитыми и ранеными — Череватый 4 мая, 17:18 Тело убитого российского солдата неподалеку от Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказал в эфире Radio NV, действительно ли оккупанты потеряли на Донбассе с декабря 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

Как отметил Череватый в эфире Radio NV, эта оценка Белого дома « совершенно близка к реальности».

«Я думаю, что как и мы, так и в Белом доме, в отличие от наших врагов, не делаем завышенные обещания ни в том, что мы захватили, что мы сделали, ни в плане потерь», — заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ , подчеркнув, что эти оценки консервативны

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По его словам, потери врага верифицируются, сводятся, подаются в штабы всех уровней и только после этого озвучиваются. Также производится аудит этих данных.

«На самом деле цифра может быть и больше», — добавил Череватый.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что, по оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек. Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.

По состоянию на четверг, 4 мая, общие потери РФ превысили 192 тысяч военных.

