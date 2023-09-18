Нардеп Костенко рассказал, чем отличается тактика ВСУ и оккупантов в боях за Бахмут 18 сентября, 15:41 Украинские военные неподалеку от Бахмута, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, чем отличается тактика ВСУ и оккупантов в боях за Бахмут.

«Тактика, выбранная нашим командованием, не такая, как была до этого у [группы] Вагнер, когда непосредственно шли в бой за Бахмут и тратили там большое количество своего личного состава. Здесь, конечно, важнее создать условия — артиллерийским огнем, взятием лучших позиций, в том числе на высотах, которые позволят заставить противника выйти из этого населенного пункта», — сказал Костенко в эфире Radio NV.

Видео дня

Нардеп сравнил бои за Бахмут с освобождением Херсона.

«Если бы мы тогда ввязались в бои за Херсон, они были бы очень сложными и кровопролитными. Но Силы обороны создали условия перебиванием дамб, нанесением ударов по Антоновскому мосту, контратаками. Для того, чтобы противник понял, что ему не нужно здесь находиться и вышел вообще на левый берег. [Сейчас нужно] создание условий для противника, чтобы они понимали: когда мы продвинемся дальше, возьмем под контроль все пути, в том числе логистические, их пребывание дальше в Бахмуте достаточно угрожающее», — объяснил он.

Костенко отметил, что освобождение Андреевки — это хорошо для дальнейших боевых действий, поскольку она расположена на высоте, что «позволит контролировать некоторые части, в частности, Бахмута, и некоторые дороги для того, чтобы можно было в дальнейшем проводить активные действия, вести более эффективную контрбатарейную борьбу, развивать дальнейший успех».

Он добавил, что оккупанты понимают, что продвижение украинских военных на юге и, в перспективе, на севере от Бахмута сделает невозможным их пребывание в этом городе.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Клещиевка уже зачищена от российских оккупантов.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

15 сентября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские Силы обороны освободили Андреевку от оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.

