Наступление Украины: как оккупанты его оттягивают и что напугало российских пропагандистов — Дикий

18 мая, 18:45
NV Премиум
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Украинские военные неподалеку от линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS)

Украинские военные неподалеку от линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, как российские оккупанты пытаются оттянуть наступление Украины и что напугало российских пропагандистов на прошлой неделе.

«Россияне нащупали тот единственный шанс, который может дать им возможность задержать наше наступление. Полностью его отменить им не удастся, потому что у нас нет выбора, мы будем наступать в любом случае. Но россияне пытаются оттянуть это наше наступление. И они нащупали пока единственный способ как-то это сделать. Они тоже пытаются бить по нашим складам БК. Они знают, что это наша самая слабая точка. У нас пока не принято говорить, где именно мы понесли наибольшие потери. Но скажу коротко: как минимум три прилета были очень для нас чувствительными», — рассказал Дикий в эфире Radio NV.

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Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что подготовка поля боя сейчас происходит с обеих сторон, которые пытаются уничтожать боекомплект друг друга.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV

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