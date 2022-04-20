Часть российских оккупантов готова бунтовать против своего командования: СБУ обнародовала новый аудиоперехват 20 апреля, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты недовольны своим командованием (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Часть российских оккупантов готова бунтовать против своих командиров.

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Об этом говорится в одном из аудиоперехватов разговоров российских военных, который обнародовали в Службе безопасности Украины.

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Один из оккупантов рассказал, что получил от командования приказ убивать гражданских.

«Наше командование, которое получило провизию, сигареты, знаешь, что они сделали? Руководство наше с*балось, всех кинуло, мы даже не знаем, где они. Не дали ни путь к отступлению, ничего не сказали», — рассказал он.

Его собеседник призвал застрелить таких командиров.

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