Часть российских оккупантов готова бунтовать против своего командования: СБУ обнародовала новый аудиоперехват

20 апреля, 12:38
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Российские оккупанты недовольны своим командованием (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты недовольны своим командованием (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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Часть российских оккупантов готова бунтовать против своих командиров.

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Об этом говорится в одном из аудиоперехватов разговоров российских военных, который обнародовали в Службе безопасности Украины.

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Один из оккупантов рассказал, что получил от командования приказ убивать гражданских.

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«Наше командование, которое получило провизию, сигареты, знаешь, что они сделали? Руководство наше с*балось, всех кинуло, мы даже не знаем, где они. Не дали ни путь к отступлению, ничего не сказали», — рассказал он.

Его собеседник призвал застрелить таких командиров.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1516705249007919107
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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