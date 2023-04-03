«Нужен фронт сенсоров». Бутусов раскритиковал несовременные подходы к войне руководства ВСУ и рассказал о продолжительности подготовки бойцов 3 апреля, 15:31 Украинский военный стреляет из немецкой гаубицы возле Бахмута, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV подверг критике недостаточное использование на фронте технологий из-за несовременного подхода руководства Вооруженных сил Украины и рассказал, достаточно ли 40 дней для подготовки бойца.



«Мы должны строить фронт сенсоров, а не фронт людей с автоматами в посадках. То есть нужно использовать современное оборонное планирование, анализировать обстановку и принимать решения, позволяющие нам опережать врага в тех вещах, в тех вопросах, где мы можем обеспечить преимущество. И такие возможности у нас есть», — объяснил Бутусов в эфире Radio NV.

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Журналист уточнил, что сенсор — это любое устройство, дающее обзор поля боя. Они могут быть разных типов, устанавливаются на постройки или на дроны или другую технику.

«И современная война, современные технологии позволяют нам на каждый километр фронта (а активные боевые действия идут на фронте примерно 800 км), на каждый участок этого фронта установить значительное количество приборов наблюдения, которые будут с разных расстояний полностью контролировать происходящее на фронте. И мгновенно передавать информацию о происходящем определять координаты целей, порядок действий наших войск», объяснил он.

По словам Бутусова, украинские военные получат большое преимущество над россиянами, если будут руководить боевыми действиями, опираясь на данные разведки.

«Когда у тебя каждый километр фронта просматривается со многих сторон многими сенсорами одновременно, когда там сосредоточены квадрокоптеры, можно еще дополнительно усилить этот фронт и видеть все происходящее — и с нашей стороны, и со стороны врага, — это и есть фронт сенсоров, который нужен в современной войне», — отметил журналист.

Однако он отметил, что руководство ВСУ не пытается создать такое преимущество.

«У нас вместо камер посылают на передовую людей, чтобы они вели наблюдение. Мы к современной войне подходим с несовременными подходами и неэффективными управленческими решениями, неэффективной логикой», — заявил Бутусов.

Отвечая на вопрос о том, достаточна ли подготовка продолжительностью 42 дня, которую проходят в одной из бригад Гвардии наступления, журналист ответил, что это зависит от оборонного планирования.

«Если есть конкретная задача, под которую готовят людей, и у них очень интенсивная боевая подготовка; и все 40 дней они непрерывно стреляют, тренируются, слаживаются и работают для выполнения этой задачи, а эта задача обеспечена средствами поражения, боеприпасами, огневыми средствами, тогда, возможно, результат будет», — объяснил он.

В то же время, Бутусов подчеркнул, что 40 дней — это очень мало, и привел пример 46 аэромобильной бригады, которая состоялв в первом формировании в марте 2022 года из первого очереди — военных, которые уже служили в армии и имели опыт боевых действий.

«И эти люди проходили слаживание и подготовку три месяца. Три месяца для людей, у которых уже есть определенный, не нулевой уровень — это адекватная подготовка. Если 40 дней — для людей, вообще нулевых, не имеющих никакой подготовки, конечно, это вряд ли можно считать достаточным», — подытожил журналист.

В марте 2023 года нардеп от фракции Голос Роман Костенко заявлял в эфире Radio NV, что украинских бойцов нужно лучше готовить перед тем, как отправлять на фронт, и что в Украине существуют случаи отправки неподготовленных людей в зону боевых действий, что является преступлением.