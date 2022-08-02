Ким рассказал, планируется ли обязательная эвакуация из Николаевской области

2 августа, 14:38
Последствия последней атаки РФ на Николаев 2 августа (Фото:НПУ)

Последствия последней атаки РФ на Николаев 2 августа (Фото:НПУ)

В Николаевскойобласти пока не планируется обязательная эвакуация.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге.

«Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, — 400 человек… Это достаточно умеренная цифра касательно других регионов или горячих точек. Сейчас мы не планируем принудительной эвакуации», — пояснил он.

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https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

Ким добавил, что украинские военные могут продвинуться дальше на юг Украины, что значительно уменьшит количество вражеских обстрелов Николаева и области.

Войска РФ ежедневно обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.

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В то же время, украинские военные продолжают искать и уничтожать подразделения и оружие, которые российские оккупанты используют для обстрелов Николаева.

В ОК Юг заявили, что ВСУ продолжают продвижение на Николаевском направлении и, возможно, в ближайшее время украинским силам удастся отодвинуть оккупантов настолько, что это позволит прекратить регулярные обстрелы города.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Николаевская область Война России против Украины

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