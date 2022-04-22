Сегодня в Украине отменили гуманитарные коридоры для эвакуации, но из Луганской области попытаются вывезти людей 22 апреля, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Из Луганской области будут пытаться вывезти людей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В пятницу, 22 апреля, в Украине не будут действовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

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Как сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, такое решение было принято из-за опасности на маршрутах.

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«Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!» — написала она в своем Telegram.

В то же время попытаются эвакуировать людей из Луганской области.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Лисичанске и Рубежном будут пробовать вывезти пожилых людей, которым трудно самостоятельно передвигаться. Также будет проходить эвакуация из Северодонецка, Попасной и Горской общины.

«Попробуем повсюду, но посмотрим, как получится при отсутствии „режима тишины“. Людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежащие, покинутые родственниками, будем вывозить из Лисичанска и Рубежного. Они приедут туда, где будет кому позаботиться о них и оказать медицинскую помощь. Конечно, будем эвакуировать и всех желающих граждан, кто придет в места сборов», — резюмировал он.

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