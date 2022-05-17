В полном составе или частично. Подавляющее число бригад сил теробороны уже принимают участие в боевых действиях — начальник штаба 17 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Силы теробороны принимают участие в боевых действиях практически с начала войны (Фото:ТРО ВСУ/Facebook)

Большинство бригад сил территориальной обороны ВСУ принимают участие в боевых действиях в разных регионах Украины.

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Об этом сообщил начальник штаба ТрО Сергей Собко на брифинге.

«В целом, из 32 существующих бригад сил территориальной обороны около 25 бригад в полном составе или частично уже принимают участие в боевых действиях», — отметил он.

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По словам Собко, части и подразделения участвуют в боевых действиях практически с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Наши части и подразделения сыграли важную роль в обороне и освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей. Уже около 80 суток продолжается оборона Мариуполя, и ряд подразделений донецкой бригады сил территориальной обороны до сих пор вместе со своими собратьями из других родов и видов исполняют задания там и находятся сейчас на Азовстали», — пояснил начальник штаба.

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Он также вспомнил успехи харьковской бригады, которая после длительных и успешных оборонительных боев пошла в контрнаступление.

«Как известно, позавчера вышли на одну из границ нашей государственной границы», — резюмировал Собко.

Верховная Рада расширила полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

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