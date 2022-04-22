В Лимане оккупанты обстреляли из Ураганов областную травматологическую больницу — глава Донецкой ОВА

22 апреля, 13:06
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Обстрел спровоцировал разрушения и пожар (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Обстрел спровоцировал разрушения и пожар (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

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Российские оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу в Лимане Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации, Россия атаковала объект из систем залпового огня Ураган.

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Прямые попадания снарядов спровоцировали пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

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Спасатели и пиротехники потушили возгорание и обезвредили взрывоопасные предметы.

О жертвах и пострадавших в результате атаки не сообщается.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/530753545273871

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область РСЗО Ураган Война России против Украины

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