Северодонецк переходит из рук в руки — Институт изучения войны

7 июня, 06:06
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Последствия обстрелов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия обстрелов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Американский Институт по изучению войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором говорится о том, что точная ситуация в Северодонецке «остается неясной».

Аналитики института сообщили, что контроль над городом часто переходит из рук в руки.

Российская армия также продолжают безуспешные попытки перерезать коммуникации украинских военных к северо-востоку от Бахмута.

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ISW
Фото: ISW
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6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

Утром 6 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что в Северодонецке идут динамичные бои, но ситуация для защитников Украины ухудшилась, они контролируют промзону города.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко отмечал, что в городе продолжаются бои, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы.

https://www.youtube.com/watch?v=wYqLVLWNedg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война в Украине Война России против Украины

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