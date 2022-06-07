104-й день войны — главное. РФ перебрасывает силы в Северодонецк, на юге противник понес большие потери, Мариуполю грозит эпидемия холеры 7 июня, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Выстрел из гаубицы M777 в зоне боевых действий (Фото:REUTERS/Stringer)

Вторник, 7 июня — 104-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Противник перебрасывает дополнительные силы в Северодонецк

В Северодонецке идут уличные бои, оккупанты перебрасывают на это направление все больше сил. ВСУ закрепились на занятых позициях и удерживают часть города, сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

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Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ спрогнозировал, что Северодонецк сможет продержаться еще долго, хотя его контроль является лишь символической победой.

По позициям противника на юге нанесены удары: враг понес потери в живой силе и технике

Около 20 оккупантов уничтожены в результате ракетных, артиллерийских и авиаударов по вражеским позициям в Николаевской и Херсонской областях 6 июня.

Согласно сообщению Оперативного командования Юг, уничтожены 26 оккупантов, 10 единиц техники, в том числе танк, шесть единиц бронетехники, два автомобиля и гаубица.

Командование Военно-воздушных Сил приводит немного иные данные: штурмовики и бомбардировщики под прикрытием истребителей уничтожили до 20 оккупантов, два беспилотника Орлан, а также поразили логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами.

В целом за минувшие сутки уничтожено около 110 оккупантов (больше всего — на Славянском направлении), а с начала полномасштабной войны в Украине — примерно 31360, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.



Харьковская и Запорожская область подверглись обстрелам, есть погибшие

Два человека погибли и семь получили ранения в результате вчерашних обстрелов Харькова и Харьковской области. Под вражеский огонь попали Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовской районы области. Киевский и Слободской районы Харькова армия РФ обстреляла из РСЗО.

Сегодня РФ вновь обстреляла Харьков, один человек погиб и трое получили ранения.

За минувшие сутки в Запорожской области под обстрелы российских оккупантов попали три населенных пункта. Пять человек получили ранения.



Мариуполь оказался на пороге вспышки холеры

В захваченном и полностью разрушенном россиянами Мариуполе, где оккупанты не могут восстановить базовую городскую инфраструктуру, растут риски масштабной вспышки холеры и других инфекционных заболеваний.

НВ в сюжете рассказывает, что известно о возможной эпидемии холеры в Мариуполе и почему эта болезнь опасна.



В Украину доставили тела защитников Мариуполя

Из России в Украину доставили тела погибших в ходе боев за Азовсталь военных (треть из них — бойцы полка Азов), подтвердили родственники защитников Мариуполя.

Принадлежность других выясняется, работа судмедэкспертов может продлиться до трех месяцев.

На минувшей неделе Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших (160 на 160). Переговоры по дальнейшему обмену продолжаются.

Россия сосредоточила 34 крылатых ракеты в Черном море

РФ блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа Калибр, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря для Украины сохраняется, подчеркнул он.



Карта боевых действий

Инфографика: Минобороны Великобритании

В Херсонской области оккупанты удерживают в пыточных 600 человек

Около 600 заложников находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически пыточных, в Херсонской области, из них 300 — в самом Херсоне, сообщила постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, это в основном журналисты и активисты, которые организовывали проукраинские митинги.



Зеленский выступил на конференции Global Boardroom

Вот главные заявление президента Украины Валимира Зеленского о войне:

Украина не согласится на тупиковую ситуацию в войне;

Мы уступаем в технике, и поэтому пока не в состоянии продвинуться;



Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа и лидера этого государства? Выглядит очень странно;



Возвращение войск РФ на рубежи, которые они занимали до 24 февраля, будет « серьезной», но лишь частичной победой Украины. Конечной целью является возвращение полного контроля над всей территорией страны.

ЕС ослабил шестой пакет санкций против России

Евросовет исключил из шестого пакета санкций против РФ упоминание об облачных технологиях без объяснения причины, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Мы должны усиливать санкционное давление — не ослаблять», — возмутился он.

Каким будет новый учебный год

Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября в офлайн-режиме, всем учащимся нужно будет посещать учебные заведения, сообщили в Министерстве образования.

Из-за войны школьная программа изменится:

В ходе преподавания предмета Защита отечества усилят национально-патриотическое воспитание;

Изменится методология преподавания истории Украины и всемирной истории. Туда впишут взаимоотношения украинской нации с «русским миром»;

Из зарубежной литературы исключат Войну и мир Льва Толстого;

Школьные преподаватели в следующем учебном году будут рассказывать детям, как правильно себя вести со взрывоопасными предметами.



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