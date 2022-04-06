42-й день войны — главное. РФ может сделать Приднестровье плацдармом наступления на Украину, британская разведка привела доказательства преступлений в Буче 6 апреля, 07:52 Цей матеріал також доступний українською Российский танк в освобожденном поселке Вабля, Бородянский район Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вторник, 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны России в Украине. В то время как РФ готовит новое наступление на востоке Украины, разведки западных стран приводят все больше подтверждений военных преступлений, которые оккупанты совершают на украинской земле.

НВ следит за главными событиями нового дня войны.

08:00 Украинские военные освободили три села в Херсонской области

В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины в Херсонской области восстановили контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.



Видео дня

07:58 Атака оккупантов: в Днепропетровской области уничтожена нефтебаза

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область. Было попадание в нефтебазу и один из заводов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

07:23 На Донбассе за сутки отразили девять атак российских оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за сутки в зоне ООС украинские бойцы уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника.

07:10 Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину — Генштаб



Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на Южнобугском направлении. В частности, на аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

05:51 США планируют поставить Россию перед выбором между истощением резервов и дефолтом

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, новые санкции США и их союзников будут нацелены на чиновников РФ, членов их семей, российские финансовые учреждения и государственные предприятия.



05:24 Тела убитых в Буче лежали на улицах во время оккупации Россией — разведка Британии



Тела убитых людей лежали на улицах Бучи, когда она была оккупирована Россией, сообщает Министерство обороны Британии.

Со ссылкой на спутниковые снимки от 21 марта разведка ведомства отмечает, что по меньшей мере восемь опознанных тел лежало на улицах города.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.