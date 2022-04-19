В восточных районах Запорожской области ужесточились бои — ОВА 19 апреля, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Запорожской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в последние дни в восточных районах области ужесточились бои.

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«В последние дни в восточных районах Запорожской области бои интенсифицировались, стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения — более активными. Действительно, идет обострение, связанное с обострением на Донецком направлении», — сказал он в эфире всеукраинского марафона.



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Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты вывели из центральной районной больницы Пологовского района Запорожской области всех больных и персонал, запретили им возвращаться под страхом расстрела и заминировани внутреннюю территорию.



«Линия столкновения, которая сложилась в середине марта, не меняется, бои идут там постоянно с разной степенью интенсивности. Наши ребята не только держат рубежи, а и немного отвоевали наши населенные пункты», — также рассказал Старух.

18 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Позже спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что российские войска пошли в наступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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