Оккупанты штурмовали Северодонецк и безуспешно пытались наступать на Лисичанск — Генштаб 3 июня, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Защитники Украины стреляют из гаубицы, 28 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 3 июня, на 100-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



с 1 июня подразделения белорусской армии начали боевую подготовку на полигоне Выжловичи в Брестской области. Угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется;

на Северском направлении оккупанты нанесли авиаудар по району Краснополья Сумской области и обстреляли из миномета район села Михальчина Слобода Черниговской области;

оккупанты нанесли авиаудар по району Краснополья Сумской области и обстреляли из миномета район села Михальчина Слобода Черниговской области; на Слобожанском направлении основные усилия россиян сосредоточены на том, чтобы сдержать продвижение защитников Украины в направлении границы. Оккупанты продолжали обстреливать позиции Сил обороны, используя авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Враг продолжает меры логистического обеспечения и усиления своих группировок войск;

основные усилия россиян сосредоточены на том, чтобы сдержать продвижение защитников Украины в направлении границы. Оккупанты продолжали обстреливать позиции Сил обороны, используя авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Враг продолжает меры логистического обеспечения и усиления своих группировок войск; на Харьковском направлении оккупанты уничтожают гражданские объекты в Харькове, нанесли авиаудар по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Слатино и Дементиевка из вертолетов Ми-8;

оккупанты уничтожают гражданские объекты в Харькове, нанесли авиаудар по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Слатино и Дементиевка из вертолетов Ми-8; на Славянском направлении россияне готовились возобновить наступление и сосредоточили до 20 БТГ. Оккупанты пытались наступать в направлении Барвенково и Святогорска, чтобы улучшить тактическое положение, успеха не имели;

на Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены в районе Северодонецка. Россияне проводили штурм в жилых районах восточной части города под прикрытием артиллерийского огня. У противника частичный успех, продолжаются активные бои;

основные усилия врага сосредоточены в районе Северодонецка. Россияне проводили штурм в жилых районах восточной части города под прикрытием артиллерийского огня. У противника частичный успех, продолжаются активные бои; россияне безуспешно вели наступление в направлениях Бахмута, Соледара и Лисичанска, отошли на ранее занятые позиции. Оккупанты пытались взять под контроль участок левого берега Северского Донца и создать условия для форсирования реки;

на Лиманском направлении оккупанты обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Щурово и Брусовка;

оккупанты обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Щурово и Брусовка; на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг не вел активные боевые действия, обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Песков, Николаевки, Полтавки и Покровского;

враг не вел активные боевые действия, обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Песков, Николаевки, Полтавки и Покровского; на Южнобугском направлении противник обороняется, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции, продолжает артиллерийские обстрелы;

противник обороняется, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции, продолжает артиллерийские обстрелы; на временно оккупированных территориях в Донецкой области продолжается принудительная мобилизация местных жителей. Оккупанты угрожают уголовной ответственностью и пытаются восполнить потери;

по данным Генштаба, командование российских войск пытается активизировать деятельность ДРГ на территории Украины, набирает и готовит для этого наемников — в основном людей из Донецкой и Луганской областей, которые хорошо говорят по-украински.

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 30 950 человек личного состава, 1367 танков, 661 артиллерийскую систему, 210 самолетов, 175 вертолетов, 535 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

Бомбардировать Украину самолетами Россия не может – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/dohv1WomTbk

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