86-й день войны — главное. За сутки на Донбассе отбили 14 атак, трасса на Бахмут — под контролем Украины, обнародованы новые доказательства из Бучи 20 мая, 07:46 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг в разрушенном селе Мощун, Киевская область, где состоялись решающие бои за Киев (Фото:REUTERS/Leonardo Benassatto)

Пятница, 20 мая, — 86-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Главное

США могут отменить часть санкций против Беларуси в обмен на транзит украинского зерна

Байден в ближайшее время подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд, хотя находится в Южной Корее

По итогам боев 19 мая войска РФ не смогли перерезать трассу на Бахмут, в целом в Донецкой и Луганской областях ВСУ отразили 14 атак

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Украина пытается вовлечь в процесс эвакуации военных с Азовстали « самые влиятельные международные силы»

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НВ следит за главными событиями нового дня войны



08:05 Непредсказуемый союзник Путина. Глядя на Беларусь, страны ОДКБ подумают дважды, оказать ли Кремлю даже символическую поддержку — эксперт



Саммит ОДКБ показал, что на постсоветском пространстве у российского диктатора Владимира Путина остался всего один союзник — лукашенковская Беларусь. Однако инстинкты выживания Александра Лукашенко одновременно толкают его в противоположных направлениях на предмет, какую позицию занять в войне РФ против Украины, пишет в своей колонке внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.



07:50 В Харьковской области оккупанты пытаются контратаковать, чтоб вернуть утраченные позиции: Генштаб сообщил, где шли бои

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей. Пытаются проводить контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Как сообщает Генштаб, также агрессоры проводят усиленную воздушную разведку.



07:20 На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отразили 14 атак врага



Уничтожены восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа Орлан-10, сообщает Генштаб ВСУ.

06:29 «Мы на грани». В правительстве Нидерландов заявили, что больше не могут поставить в Украину гаубицы Panzerhaubitzen 2000

06:00 США могут временно отменить санкции против Беларуси в обмен на транзит украинского зерна — WSJ

США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.

04:33 Associated Press опубликовало видео парамедика Тайры, которую оккупанты взяли в плен в Мариуполе

Информационное агентство Associated Press опубликовало видео, снятое с нагрудной камеры украинского парамедика Тайры (Юлии Паевской).

Видео было снято в Мариуполе в начале марта до того, как Юлия Паевская попала в плен российских оккупантов. На видео Тайра помогает украинским защитникам и показывает последствия ударов оккупантов по Мариуполю.

03:52 Байден подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд в Южной Корее

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении $40 млрд финансовой помощи Украине во время визита в Южную Корею.

Источник в правительстве сообщил, законопроект доставят самолетом в Корею на подпись президенту.

03:49 На южном направлении украинские защитники уничтожили 40 оккупантов и много вражеской техники

«Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате уничтожен очередной состав боеприпасов в Херсонской области, два танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня Град и зенитно-ракетный комплекс ТОР, бронированная и автотехника. Еще на 40 россиян сокращена численность вражеских сил», — сообщают в ОК Юг.

03:16 В Пентагоне уточнили, какое оружие передадут Украине в рамках новой помощи

Министерство обороны США сообщило детали новой военной помощи, которая будет поставлена в Украину на сумму до 100 миллионов долларов.

Новый пакет помощи включает:

18 155-миллиметровых гаубиц;

18 тактических транспортных средств для перемещения гаубиц;

три контрбатарейных станций AN/TPQ-36;

полевое оборудование и запчасти.

03:05 Войска РФ не смогли перерезать трассу на Бахмут — глава Донецкой ОВА

На линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы, оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут (Донецкая область) — враг был отбит.

02:38 Ермак предложил создать международный механизм компенсации ущерба РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине нужен легитимный международный механизм для обеспечения компенсации ущерба, который был нанесен российскими оккупантами.

«Нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие, работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен», — заявил Ермак.

01:57 The New York Times опубликовало новые доказательства преступлений оккупантов в Буче

Американское издание The New York Times опубликовало новые доказательства казни местных жителей Бучи Киевской области, которая была захвачена российскими оккупантами.

В частности, издание публикует новые видео и показания свидетелей о том, как российские оккупанты 4 марта казнили минимум восемь украинцев. На первом видео, которое снято камерой наблюдения, видно как российские оккупанты ведут украинцев, которых взяли в плен, в офисное здание на улице Яблонской.

01:35 На востоке ВСУ за день уничтожили 40 захватчиков и два российских танка



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские военные в четверг, 19 мая, уничтожили 40 оккупантов и два вражеских танка.

01:09 Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

00:36 На Донбассе — ад, и это не преувеличение — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 19 мая, заявил, что украинские военные продолжают продвигаться в Харьковской области, но ситуация на Донбассе остается тяжелой.

00:10 Евросоюз обязательно введет эмбарго на российскую нефть — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в том, что Евросоюз обязательно поддержит эмбарго на российскую нефть.

В эфире украинского телемарафона глава МИД отметил, что единственной страной, которая сейчас не поддерживает эмбарго, осталась Венгрия.

«Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго это нереально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет — это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено», — заявил Кулеба.

00:03 Зеленский — об эвакуации с Азовстали: Делаю все для вовлечения самых влиятельных международных сил

«Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных», — сказал президент в вечернем обращении.

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