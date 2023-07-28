«Даже проводили операции». Военный медик с Азовстали рассказал о борьбе за жизнь раненых в окруженном Мариуполе 28 июля, 10:05 Один из раненых бойцов Азова на Азовстали (Фото:Азов)

Боевой медик бригады Азов Евгений Чуднецов в интервью Radio NV рассказал о борьбе за жизнь раненых в окруженном Мариуполе.

«Сначала была возможность эвакуировать раненых, пока были под нашим контролем те территории, на которых размещались медицинские учреждения: Вторая больница скорой медицинской помощи, 555-й госпиталь. А потом кольцо начало сужаться, окружение было все больше и пришлось 555-му госпиталю переезжать на Азовсталь. Затем потеряли Вторую больницу, она прекратила работать. И наступил такой момент, когда просто не было куда эвакуировать и не было возможности эвакуировать раненых. Я находился на правом берегу, мост, который вел на левый берег, был разрушен, большой мост; а второй, железный, потом просто простреливался и проехать по нему было очень трудно. Поэтому эвакуация раненых была возможна только морским путем, на лодке. Лодки также обстреливали, перевезти раненых можно было только ночью, даже не ночью, а ближе к утру, когда поднимается туман на море. Только так возможно было это делать. Да, чисто с технической точки зрения было трудно», — рассказал Чуднецов в эфире Radio NV.

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По словам медика Азова, в условиях, когда возможности эвакуировать раненых не было, приходилось оказывать им ту помощь, которую было возможно оказать.

Он объяснил, что даже пролонгированные протоколы, по которым работают боевые медики, рассчитаны максимум на сутки или двое.

«Даже комитет TCCC (Tactical Combat Casualty Care — оказание помощи в боевых условиях — ред.), они от нас очень ждут обратной связи. Они просто собирают всю информацию, а потом обрабатывают и переделывают протокол под новые условия», — отметил Чуднецов.

Боевой медик Азова рассказал, что в некоторых случаях было сразу понятно, что раненый не выживет, хотя он еще был жив, — обычно такими были ранения брюшной полости.

«Были такие ранения, которые внешне выглядят очень ужасно. Посмотришь, а у парня просто осколком разрезало от плеча до самого локтя бицепс, оно все наружу. Да, оно неэстетично, некрасиво и очень кровоточит. Но остановили кровотечение ему и руку, в принципе, спасли. Но были такие ранения, когда маленькая дырочка и из нее даже кровь не течет, просто капелька крови. А человек умирает, потому что у него внутренние органы повреждены и внутреннее кровотечение», — сказал он также.

Чуднецов сообщил, что вертолеты, которые прилетали на Азовсталь, когда пути эвакуации уже были перерезаны, забирали самых тяжелых раненых, однако не всем вертолетам удалось вернуться.

Боевой медик рассказал, что сложных раненых пытались эвакуировать на Азовсталь, где были хирурги, анестезиологи и другие врачи, которые могли проводить некоторые операции.

«У них также были некоторые ранения, когда в тех условиях почти невозможно было спасти человека. Это ранения головы, когда открытая черепно-мозговая травма, когда даже видно мозговое вещество. Это также ранения брюшной полости — там 50 на 50 статистика. Ранение грудины — там лучшие прогнозы уже были, там не так сложно. И вообще у меня, еще я когда был на правом берегу, оборудование было не хуже, чем в госпитале. Единственное, чего у меня не было — это у меня не было врача анестезиолога и врача хирурга, которые должны были проводить операции. Да, некоторые операции мы сами делали. Извлекали осколки, извлекали даже пули. Но старались не лезть в брюшную полость и в грудную полость. Когда я делал торакальный дренаж, то у меня был включен YouTube, как это делают, и просто повторял. Просто телефон стоял и смотрел, и делал. И нормально сделали», — сказал Чуднецов.

В мае 2022 года сообщалось, что на Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в крайне тяжелом состоянии.

16 мая с Азовстали вывезли 264 украинских бойцов:

53 тяжелораненых защитников Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска Донецкой области,

еще 211 эвакуированных вывезены в оккупированную Еленовку Донецкой области.