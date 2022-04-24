ВСУ нанесли значительный урон российским оккупантам, их боевая эффективность может падать — разведка Британии 24 апреля, 13:45 Цей матеріал також доступний українською В течение недели ВСУ отразили многочисленные атаки российских оккупантов (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

В течение недели Украина отразила многочисленные атаки со стороны России вдоль линии столкновения на Донбассе. Сильное сопротивление ВСУ нанесло значительный урон оккупантам.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании.

Согласно наблюдениям разведки, боевая эффективность России, по всей вероятности, снижается.

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«Несмотря на то, что Россия получила определенные территориальные „успехи“, украинское сопротивление было сильным на всех направлениях и нанесло значительный урон российским силам. Низкий моральный дух россиян и ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию сил из предыдущего наступления, вероятно, мешают российской боевой эффективности», — заявили там.

Также британское Минобороны опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля. По данным разведки, за два дня (включая 23 апреля) линия фронта не изменилась.

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Согласно данным украинской разведки по состоянию на 23 апреля РФ пытается определить наиболее уязвимые места, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе. 24 апреля в Генштабе заявили, что оккупанты активизировали наступление и штурм на Кураховском, Попаснянском и Северодонецком направлениях.



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