ВСУ нанесли значительный урон российским оккупантам, их боевая эффективность может падать — разведка Британии

24 апреля, 13:45
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В течение недели ВСУ отразили многочисленные атаки российских оккупантов (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

В течение недели ВСУ отразили многочисленные атаки российских оккупантов (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

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В течение недели Украина отразила многочисленные атаки со стороны России вдоль линии столкновения на Донбассе. Сильное сопротивление ВСУ нанесло значительный урон оккупантам.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании.

Согласно наблюдениям разведки, боевая эффективность России, по всей вероятности, снижается.

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«Несмотря на то, что Россия получила определенные территориальные „успехи“, украинское сопротивление было сильным на всех направлениях и нанесло значительный урон российским силам. Низкий моральный дух россиян и ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию сил из предыдущего наступления, вероятно, мешают российской боевой эффективности», — заявили там.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1518104051233300480?s=20&t=RRsmXYTt_7rz5w_MPPEb0w

Также британское Минобороны опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля. По данным разведки, за два дня (включая 23 апреля) линия фронта не изменилась.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1518156257479254017?s=20&t=IDNRXFBG6VckGroq-oLKIA

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Согласно данным украинской разведки по состоянию на 23 апреля РФ пытается определить наиболее уязвимые места, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе. 24 апреля в Генштабе заявили, что оккупанты активизировали наступление и штурм на Кураховском, Попаснянском и Северодонецком направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=k7mV_PPfWbA
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донбасс Россия Великобритания Разведка Война России против Украины

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