«Мы боимся ротации». Выводят из окопанных позиций, бросают на самую горячую точку, где нет окопов — боец ВСУ 21 июня, 19:00 Учения бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, май 2023 года (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка via Facebook)

Аэроразведчик 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган с позывным Хохол рассказал Radio NV, почему бойцы его бригады боятся ротации.

«Когда выбили практически личный состав на 70%, осталось 30%, тогда только происходит ротация. И мы, например, переживаем за ротацию», — сказал Серган в эфире Radio NV.

Боец ВСУ объяснил, что во время ротации военных выводят из окопанных позиций, доукомплектовывают «теми, кто не хочет воевать», после чего «снова бросают на позиции на самую горячую точку, где нет окопов, или не подготовлена позиция, или еще что-то».

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«Поэтому мы и держимся, посмотрите за 59 бригаду, если ни на шаг не отошла назад, а где-то еще и вперед идет. Потому что мы держимся за эту землю, потому что мы боимся ротации, мы не хотим этой ротацией выйти. Нас выведут, месяц-два доукомплектуют и потом бросят в самое горячее место. У нас не прохладно, поверьте, но бросят, какую-то дыру закроют нами», — добавил он.

Серган также отметил, что во время ротации военные получают «не 115−120 тысяч (гривен — ред.) как получали там (на линии фронта — ред.), со всеми боевыми», а от 20 до 50 тысяч гривен.

Он отметил, что армия должна быть профессиональной, а профессионал стоит того, чтобы получать достойную зарплату.

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка сейчас участвует в боях на Авдеевском направлении.

В ноябре 2022 года она участвовала в освобождении правобережья Херсонской области от оккупантов.