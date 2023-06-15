Было 200 человек, больше половины остались навечно — украинский боец о потерях оккупантов в Нескучном 15 июня, 18:26 Украинский военный проходит мимо трупа оккупанта в освобожденном Нескучном, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Боец 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны Сергей Жеребило в интервью Radio NV рассказал о потерях российских оккупантов при освобождении Нескучного Донецкой области.

В эфире Radio NV Жеребило рассказал, что украинские бойцы не считали российские потери в Нескучном, но отметил, что «их трупов очень много» «и сейчас пытаются вывозить потихоньку».

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«Было их там более 200 человек. Без преувеличения: больше половины осталось там навечно», — сказал он также.

Силы обороны освободили село Нескучное Донецкой области 10 июня, об этом стало известно 11 июня.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 15 июня заявила, что Силы обороны Украины постепенно освобождают территории на восточном и южном направлениях.

По ее словам, за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

14 мая Маляр заявила, что в течение недели контрнаступления потери россиян были намного больше потерь украинцев.

«В целом на протяжении всей войны, и если говорить в частности о полномасштабном вторжении, у нас в разы меньше потерь. Если говорить о цифрах, которые сейчас. Например, за последнюю неделю у нас фактически две оперативно-стратегические группировки войск, где осуществляется наступление — Хортица и Таврия. Что касается Хортицы: у врага погибших в 8,73 раз больше. По Таврии: там погибших у врага в 5,3 раз больше, чем у нас», — сказала она в эфире национального телемарафона.

