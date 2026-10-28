Украинские артиллеристы на боевой позиции. На Добропольском направлении подразделения Азова сдерживают российское наступление и не дают врагу закрепиться на подступах к городу. (Фото: @azov_media)

Военнослужащий 12-й бригады «Азов», удерживающей оборону на Добропольском направлении, рассказал NV, как его бойцы останавливают российских «знаменосцев» и что враг планирует делать зимой.

Российский Генштаб продолжает лгать диктатору Владимиру Путину: еще 16 октября его начальник Валерий Герасимов доложил в Кремль, что войска группировки «Центр» захватили Доброполье в Донецкой области, расположенное в 45 км к юго-западу от Краматорска. Несмотря на это, город продолжают удерживать Силы обороны Украины, о чем изданию NV рассказал военнослужащий 12-й бригады специального назначения НГУ «Азов» с позывным Прозоров. Именно это подразделение обороняет район к югу от «пояса крепостей», частью которого является Краматорск.

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Однако россияне, по его словам, давят на город с востока, юго-востока и юга — через окрестные села, лесополосы и промышленную застройку.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 21 октября на Покровском направлении, к которому относится Доброполье, Силы обороны отразили 21 атаку, в частности возле самого города, а также населенных пунктов Белицкое, Молодецкое и Софиевка. 18 и 16 октября Генштаб зафиксировал на этом направлении по 30 атак.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев еще 17 октября опроверг доклад Герасимова.

Спустя четыре дня 1-й корпус НГУ «Азов», удерживающий оборону на этом участке с августа 2025 года, официально разъяснил: сначала россияне объявили об окружении Доброполья, теперь — о его захвате, и оба заявления являются дезинформацией. В «Азове» напомнили, что предыдущая ложь об «успехах» на этом направлении стоила должностей трем российским генералам.

Подразделения бригады обороняют подступы к городу. По словам военнослужащего с позывным Прозоров, обстановка напряженная: россияне давят с нескольких направлений и пытаются проникнуть в промышленную и жилую застройку.

«Действия россиян на Добропольском направлении можно охарактеризовать как лихорадочные. Установленные сроки [захвата города] давно прошли, и они пытаются запрыгнуть в последний вагон, чтобы выполнить задачу, поставленную высшим руководством — как военным, так и политическим», — пояснил собеседник редакции.

От инфильтрации до штурмов

Более года россияне наступают под Добропольем методом инфильтрации: малые группы пехоты просачиваются между украинскими позициями и укрываются в лесополосах, подвалах и заброшенных домах.

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Осенью, как рассказал собеседник NV, россияне время от времени всё же предпринимали обычные штурмы, когда к позициям выдвигались группы численностью до десяти человек, а не 2−3 солдата.

Часть таких групп заходит в села рядом с Добропольем исключительно ради видео — чтобы показать флаг как доказательство оккупации населенного пункта. 17 октября «Азов» опроверг заявления Минобороны РФ о подобных «захватах» Золотого Колодезя, Новотроицкого и Петровки на северных и северо-восточных подступах к Доброполью: эти села удерживает бригада НГУ «Буревий», а россияне засылали туда своих «знаменосцев».

Военный с позывным Прозоров рассказал, что с середины сентября россияне частично пересели на технику: МТ-ЛБ, БТР, мотоциклы, багги.

Сначала вся она проходит через «зону смерти» — полосу, которую простреливают дроны и артиллерия. «Тех, кто выживает и каким-то образом добирается до передовых позиций, там уничтожают в стрелковых боях или берут в плен, — добавил собеседник редакции. — А затем мы проводим зачистку и закрепляемся».

В самом Доброполье действуют контрдиверсионные и ударно-поисковые группы Нацгвардии: они отрезают российских «знаменосцев» от снабжения, после чего уничтожают или берут в плен.

Осенью российская пехота лишилась «зеленки» — древесно-кустарниковых насаждений, которые служили ей укрытием. Однако дожди и туманы затрудняют украинскую разведку с помощью дронов. «Да и для стрелковых боев это, скажем так, не самая приятная ситуация», — отметил представитель «Азова».

Бойцы бригады, по его словам, даже смену на позициях готовят как отдельную операцию, «чтобы не попасть под артобстрел или FPV».

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Своих раненых с позиций бригада вывозит с помощью наземных роботов.

Самыми сложными факторами на этом участке собеседник назвал непогоду и потребность в пополнении личного состава.

С юга — на «пояс крепостей»

В ближайшие недели, по словам собеседника NV, противник будет действовать «по всем правилам» и использовать дожди и туманы, чтобы войти в Доброполье и закрепиться там.

«Они хотят взять под контроль Доброполье, зайти туда и сформировать там плацдарм, поскольку мы наблюдаем скопление различной техники, включая тяжелые танки. Настанет время, когда они будут вынуждены этим воспользоваться, но чем всё это закончится — увидим», — добавил представитель бригады «Азов».

По его мнению, угрозы окружения города сейчас нет. В начале октября российские войска скапливались у Грузского и Новониколаевки, чтобы выйти к украинским логистическим путям, охватить Дружковку и продвинуться на Доброполье. Однако 12-я бригада «Азов» совместно с батальоном «Шквал» 425-го полка «Скеля» зачистила оба села, а флаг, с которым противник шел к Новониколаевке, бойцы забрали в качестве трофея.

Зачем россияне так упорно рвутся в Доброполье? «Скорее всего, они хотят сформировать эту „клешню“, чтобы затем [с юга] развивать наступление в направлении Краматорско-Славянской агломерации», — предположил собеседник редакции.