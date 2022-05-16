В Беларуси военные проводят мониторинг сетей сотовой связи на границе с Украиной — Генштаб ВСУ 16 мая, 08:58 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси проходит внезапная проверка боеготовности сил реагирования (Фото:Минобороны Беларуси)

Следующий этап проверки боеготовности сил реагирования в Беларуси продлится до 21 мая.

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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, в рамках маневров фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины.

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«Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи», — отметили в Генштабе.

С какой целью это делается, не сообщается.

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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