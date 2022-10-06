С октября Беларусь направила войскам РФ десятки вагонов с боеприпасами — Генштаб ВСУ 6 октября, 16:23 Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

С начала октября Беларусь направила войскам РФ в Украину почти 30 вагонов с боеприпасами для войны против Украины, в частности, на донецкое и херсонское направления.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«С начала октября с белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов направлено в оккупационные войска на Донецкое и Херсонское направление почти 30 вагонов с боеприпасами. С целом, с начала полномасштабной агрессии с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов общим количеством почти 250 вагонов и весом более 10 тыс. тонн», — отметил он.

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Громов добавил, что в Беларуси совместно с российскими оккупантами проводится отбор и дальнейшее перемещение для нужд агрессора автомобильных шин, узлов, агрегатов и других запасных частей к бронетехнике армии РФ.

«Работа продолжается на белорусских базах, складах, арсеналах», — резюмировал представитель Генштаба ВСУ.

В начале сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

4 октября он признал, что Минск учавствует в войне против Украины. Это участие, по словам диктатора, якобы заключается в том, «чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси».

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.