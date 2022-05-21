Война — главное. Украина эвакуировала почти всех защитников с Азовстали и не пойдет на территориальные уступки России 21 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суббота, 21 мая, — 87-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.



06:45 Литва отказывается от газа, нефти и электричества из России с 22 мая

Литва с 22 мая не будет получать российские газ, нефть и электричество.

Об этом сообщает Министерство энергетики балтийской страны, информирует Delfi.

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05:19 Россияне убили трое мирных жителей Донецкой области 20 мая

За 20 мая россияне убили еще трое мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, все трое — в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом.

Также по его словам, 20 мая на территории области еще пять человек получили ранения. В Бахмуте медицинскую помощь получили три человека, которые были ранены в Луганской области.

05:10 Евросоюз хочет избавиться от российской газовой зависимости за пять лет — Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо избавиться от российской газовой зависимости не позже 2027 года.

В своем блоге он напомнил, что в данный момент на Россию приходится 40% поставок газа в Евросоюз.

«На сегодняшний день Россия является наибольшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года. Большая часть газа и нефти, которую мы импортируем из России, будет замещена за счет возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников», — заявил Боррель.

04:27 Германия и Италия одобрили платежи за российский газ после согласия ЕС — Reuters

Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против Москвы после переговоров с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без нарушения санкций, если платежи, которые они проводят в Газпромбанке, осуществляются не в российской валюте.

04:20 На южном направлении украинские защитники уничтожили танки и РСЗО Град оккупантов

Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки на южном направлении уничтожили 36 оккупантов, 3 танка Т-72, РСЗО Град и автомобильную технику.

Отмечается, что оккупанты также произвели за сутки более 70 обстрелова.

«На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже долгое время не ведет. Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно укрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки», — сообщили в командовании.

03:43 Канада дополнительно прокредитует Украину почти на 200 млн долларов

Канада предоставит Украине дополнительный кредит на сумму в 195 млн долларов.

Как сообщает сайт Министерства финансов страны, об этом объявила профильный глава ведомства Христя Фриланд.

02:56 В ОП заявили, что не пойдут на территориальные уступки оккупантам ради мира

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности ради прекращения огня.

В эфире телемарафона он отметил, что поддержка Украины для достижения победы будет расти.

«Никакого Минска-2 или Минска-3 не будет. Никаких компромиссов по территориальной целостностью и суверенитету в принципе быть не может. Это — фундаментальные вещи», — заявил Сибига.

02:39 Россия не использует лазерное оружие против Украины — Пентагон

После заявлений Москвы о том, что она размещает мощные лазеры нового поколения во время своего полномасштабного вторжения в Украину Пентагон заявил, что нет никаких признаков того, что Россия использует лазерное оружие.

Об этом на своем брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

01:57 Пятую часть подтвержденных потерь российских военных в Украине составляют офицеры — Медиазона

Издание Медиазона и Русская служба BBC вместе с командой волонтеров обнаружили, что пятую часть публично подтвержденных погибших российских военных в ходе полномасштабной войне в Украине составляют офицеры.

Согласно их анализу сообщений родственников, власти и медиа, с 24 февраля до 20 мая в своей полномасштабной войне РФ потеряла минимум 2622 захватчика. 491 из них — офицеры. Их четвертая часть — старший офицерский состав — майоры, подполковники и полковники.

01:37 С Азовстали эвакуировали почти всех защитников Мариуполя — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с территории Азовстали эвакуировали практически всех защитников Мариуполя и гражданских.

«Вывезены гражданские, медики, тяжело раненые. В этот момент также происходит вывоз людей. Мне кажется, что в ближайшее время даже, не в ближайшие дни, а время завершится вывоз всех», — заявил Зеленский.

01:06 Украинские защитники за сутки уничтожили пять воздушных целей оккупантов

За сутки, 20 мая, Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пять воздушных целей российских оккупантов.

Всего за сутки уничтожили:

3 БпЛА ( ОТР);

ОТР); 1 крылатая ракета;

1 неустановленная цель ( предположительно вертолет).

00:40 Шойгу пофантазировал о скором захвате Луганской области, Гайдай назвал это чепухой

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты в скором времени полностью захватят Луганскую область.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай уже прокомментировал заявиления Шойгу, назвав их «чепухой». Глава ОВА отметил, что украинские войска вскоре перейдут в контрнаступление и освободят все захваченные территории.

«Озвученная сегодня чепуха — только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет. „Вторая армия мира“ — это советская техника в резерве, которую нечем заправлять», — заявил Гайдай.

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