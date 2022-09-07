Авиация ВСУ нанесла удары по 40 опорным пунктам и местам скопления оккупантов: уничтожен склад боеприпасов, самолет и вертолет 7 сентября, 08:17 Украинские летчики уничтожили вражеские цели (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесли 27 ударов по местам скопления живой силы российских оккупантов и военной техники армии РФ.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, в результате работы украинских летчиков поражены почти 40 опорных пунктов противника и уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

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«Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа Х-101», — добавили в Генштабе.

Там также уточнили, что в целом, в результате огневого воздействия нанесено поражение по семи пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня.

Таким образом, удалось значительно снизить боевые и логистические способности оккупантов.

Направления, по которым были нанесены удары, не называются.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

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