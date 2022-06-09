С 24 февраля украинские воздушные силы совершили 1100 авианалетов по позициям врага 9 июня, 05:26 Цей матеріал також доступний українською Самолеты Воздушных сил Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения российских войск по оккупантам было совершено более 1100 авианалетов.

«На данный момент штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных сил ВС Украины с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам российских оккупантов», — сообщили в командовании.

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За предыдущие сутки украинская авиация уничтожила не менее 10 единиц вражеской техники.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 8 июня также поразили девять беспилотных летательных аппарата Орлан-10.

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