«Прыгать…Куда?». Опубликован аудиоперехват Су-34, который сбили под Купянском 19 мая, 02:35 Цей матеріал також доступний українською 18 мая под Купянском сбили самолет оккупантов (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

В сети появился аудиоперехват разговора российского пилота истребителя Су-34, который был сбит в небе над Купянском.

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«Я сбит, сбит, сбит. Прыгать… Куда? Прямо, Паш? АААА, дергай!», — нервно кричит летчик оккупантов.

Судя по радиопереговорам экипажа, у российского Су-34 загорелся левый двигатель



Видео дня

18 мая украинские военнослужащие сбили очередной вражеский самолет Су-34 вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

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