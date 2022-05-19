«Прыгать…Куда?». Опубликован аудиоперехват Су-34, который сбили под Купянском

19 мая, 02:35
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18 мая под Купянском сбили самолет оккупантов (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

18 мая под Купянском сбили самолет оккупантов (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

В сети появился аудиоперехват разговора российского пилота истребителя Су-34, который был сбит в небе над Купянском.

Война России против Украины — главные события 18 мая

«Я сбит, сбит, сбит. Прыгать… Куда? Прямо, Паш? АААА, дергай!», — нервно кричит летчик оккупантов.

Судя по радиопереговорам экипажа, у российского Су-34 загорелся левый двигатель

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18 мая украинские военнослужащие сбили очередной вражеский самолет Су-34 вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=9KsOSyqbqRk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Су-34 Война в Украине Купянск Война России против Украины

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