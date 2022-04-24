В 60 км от украинской границы РФ развернула пусковые установки Искандер-М и продолжает наступление на востоке — сводка Генштаба 24 апреля, 07:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают блокировать украинские подразделения в районе Азовстали и наносить авиаудары по Мариуполю (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты активизировали наступление и штурм на Кураховском, Попаснянском и Северодонецком направлениях. На последнем враг привел понтонные переправы через реку Красна, а под Авдеевкой наращивает систему противовоздушной обороны.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 воскресенья, 24 апреля.

РФ продолжает проводить наступательные действия в операционной зоне на востоке Украины, чтобы разгромить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между ними и оккупированным Крымом. Для этого страна-агрессор проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии.

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На донецком и таврическом направлениях российские военные оказывают огневое влияние на украинские позиции, применяя минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по всей линии столкновения. Идут бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной.

На мариупольском направлении россияне продолжают блокировать украинские подразделения в районе Азовстали, нанося авиаудары. Также они используют железнодорожное сообщение и пытаются наладить логистическое обеспечение своих войск.

Враг увеличивает группировку на слобожанском направлении, перебрасывая дополнительные подразделения в Белгородской области. По данным Генштаба, в 60 км от государственной границы Украины РФ развернула пусковые установки ОТРК Искандер-М. Частичная блокировка и обстрелы Харькова продолжаются.

На волынском и полесском направлениях оккупанты не проводили активных действий. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях, в районах ряда населенных пунктов проводилось инженерное оборудование позиций.

На северном направлении — без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. На южнобужском направлении российские оккупанты продолжают удерживать занятые позиции.

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