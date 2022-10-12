РФ ударила из артиллерии по объектам инфраструктуры в Сумской области: в двух районах нет света 12 октября, 13:34 На месте «прилетов» начались пожары (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром в среду, 12 октября, войска РФ ударили из артиллерии по объектам инфраструктуры в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки в Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии.

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Глава ОВА добавил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их технически.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.

В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области. Около 30% Львова без света, есть перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах.

Дважды была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Также были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.