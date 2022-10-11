Войска РФ атаковали объект критической инфраструктуры под Винницей 11 октября, 15:02 РФ продолжает наносить удары по Винницкой области (Фото:Олександр Ковінько/Facebook)

Днем во вторник, 11 октября, войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницком районе Винницкой области параллельно с повторным ударом по Ладыжинской ТЭС.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

«Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и Винницком районе», — отметил он.

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Борзов рассказал о троих пострадавших, но не уточнил, на каком именно объекте.

Об ударе по инфраструктурному объекту под Винницей сообщил и глава Вороновицкой территориальной громады Александр Ковинько.

«В нашей громаде попадание по инфраструктурному объекту. Специалисты работают», — написал он в Facebook.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. В результате погибли 14 человек, больше 90 пострадали.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 октября тоже попросил украинцев с 17:00 до 22:00 стараться не перегружать энергосистему и переносить использование стиральной машины, утюга и других электроприборов, которые потребляют много энергии, на другое время.

В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области. Около 30% Львова без света, есть перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах.

Дважды была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В ДТЭК сообщили, что это произошло, когда на месте работали спасатели. Там говорили о шести пострадавших.