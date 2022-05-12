Ситуация в Луганской области: из-за атак РФ стало сложнее доставлять гуманитарку, за сутки повреждены более 20 домов — глава ОВА

12 мая, 09:13
Цей матеріал також доступний українською
Россия ежедневно обстреливает населенные пункты Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Россия ежедневно обстреливает населенные пункты Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты повредили около 24 жилых домов в населенных пунктах Луганской области.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, трижды в неделю враг открывает огонь по одному и тому же «квадрату» в Северодонецке.

Видео дня

«Но ведь это для россиян „квадрат“, а для нас — мирные дома, где остается много людей. Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра. Есть повреждения разной степени семи многоэтажек», — отметил он.

Читайте также:
В оккупированной Попасной россияне проводят «зачистку» — интервью НВ с главой военной администрации

Три дома разрушены в Рубежном, два — в Горском, пять — во Врубовке, четыре — в Камышевахе, три — в Тошковке. В общей сложности города и села Луганщины в течение 11 мая обстреляны 26 раз, больше всего — Северодонецк.

«Из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. Так, вчера вблизи Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль, в результате чего он был поврежден», — добавил Гайдай.

9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X