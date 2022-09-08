Ситуация в Донецкой области: в Бахмуте после обстрела РФ пострадали спасатели, оккупанты применили кассетные боеприпасы 8 сентября, 12:07 Снаряды РФ попали в пожарную часть в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области — за минувшие сутки оккупанты применили кассетные боеприпасы, пострадали спасатели.

Как сообщили в полиции области, российская армия атаковала восемь населенных пунктов — Авдеевку, Бахмут, Курахово, Марьинку, села Водяное, Галициновку, Карловку и Ласточкино.

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В Бахмуте поврежден автомобиль скорой помощи, рынок, центр досуга и культуры, техника ГП Артемсоль и гаражи.

В ГСЧС уточнили, что в городе РФ нанесла удар по пожарной части, ранены два спасателя. Состояние обоих сотрудников удовлетворительное, они получили квалифицированную медицинскую помощь.

В результате обстрела повреждено остекление 4-х въездных ворот пожарного депо, ворота гаража иссечены обломками. При обстреле также пострадали автоцистерна для подвоза воды.

Оккупанты также обстреляли Галицыновку реактивной артиллерией с кассетными боеприпасами. Разрушения получили пять частных домов, где погибли и были ранены мирные жители.

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Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов, из них 8 — жилые дома. Повреждены помещения Кураховской ТЭС.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в своем Telegram, что армия РФ нанесла удар по Курахово и по старой части Авдеевки. К утру 8 сентября был массированный артобстрел центра города.

В Константиновской громаде под обстрел попал элеватор, а в Соледаре поврежден спортивный комплекс.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

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