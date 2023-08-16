«Боюсь, что это мне будет сниться». Ужасы войны не сделали меня лучшим писателем — интервью с Артемом Чехом 16 августа, 15:27 NV Премиум Украинский военный неподалеку от линии фронта в Донецкой области, 9 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Артем Чех, военнослужащий ВСУ, писатель, рассказал в эфире Radio NV, как война влияет на творчество писателей, об отзывах на Западе на собственную колонку в The New York Times.

Недавно был переиздан сборник документальной прозы Артема Чеха, писателя и военного, о 14 месяцах службы в рядах ВСУ в 2015—2016 годах.

Впервые опубликована в 2017 году после длительной паузы в литературном творчестве Артема Чеха.

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«Точка ноль» — это дневниковые записи мобилизованного киевлянина, который записывает все, что видит, и пропускает все это через себя.

— Если бы вы писали это в 2022 году, книга была бы той же, говоря о настроениях, говоря об украинцах, говоря о состоянии войска?

— Есть ли у меня за плечами этот опыт 2015 года? Потому что если он у меня есть, то это совсем другая книга. Поскольку я уже знаю, чего ожидать от Вооруженных сил, я знаю все подводные камни, я знаю, где, на каком повороте меня ждут неприятности, а где я могу пробежать «между капельками». Потому что Вооруженные силы тоже большой организм, и мы приспосабливаемся определенным образом. И 2015−2016 годы — это была такая хорошая подготовка, и 2022 год меня ничем не удивил.