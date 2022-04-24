«Начувайтесь». Арестович заявил, что оккупанты хотят вывести украинских пленных на «парад» 9 мая

24 апреля, 02:03
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Алексей Арестович (Фото:Andriy Dubchak/radiosvoboda.org)

Алексей Арестович (Фото:Andriy Dubchak/radiosvoboda.org)

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, по некоторым данным, российские оккупанты хотят провести украинских военнопленных во время «парада» 9 мая в оккупированном Донецке и Мариуполе, где держат оборону украинские защитники.

В интервью российскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину Арестович подчеркнул, что это будет военным преступлением и нарушением Женевской конвенции.

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«Если они это сделают, то начувайтесь — есть такое хорошее украинское выражение. Как это будет по-русски? Не обессудьте. Считайте, что я вас полуофициально предупреждаю: будет горе. Будет парад наших пленных — ждите», — сказал он.

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Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что Россия, судя по всему, хочет добиться хоть каких-то серьезных успехов в Украине к 9 мая.

16 апреля вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в плену российских оккупантов находятся около 700 украинских военнослужащих и более 1000 гражданских.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецк Мариуполь Военнопленные Военные преступления РФ Алексей Арестович Война России против Украины

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